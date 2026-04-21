وجه ممثل المرشد الأعلى الإيراني في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي رسالة بمناسبة حلول الثاني من أرديبهشت، يوم تأسيس الحرس الثوري الإسلامي، قائلًا: "في يوم تأسيس الحرس الثوري أجد لزامًا عليّ أن أعبّر من أعماق قلبي عن شكري وتقديري الصادق لتضحياتكم وبطولاتكم وجهودكم المتواصلة على مدى 48 عامًا من تاريخ إيران العزيز".

وأكد الطاعة المطلقة لولي الأمر والتزامه الكامل بالقيادة، باعتبار ذلك ميثاقًا دائمًا.

وقال: "في الظروف الحساسة الراهنة، يجب الحفاظ على الروح الجهادية والثورية وتعزيزها، فهي المحرك الأساسي للتقدم في مختلف المجالات: الدفاعية، الاقتصادية، العلمية، والثقافية"، قائلًا إن بصيرة الحرس وإرادتهم الصلبة وتوكلهم على الله تبقى مصدر أمل للأمة الإسلامية.

وتابع حاجي صادقي: "من واجبنا، استلهامًا من توجيهات القيادة، أن نضمن استمرار دور الحرس كقوة فاعلة ومتقدمة في مختلف الميادين، ليبقى رمزًا للحيوية والابتكار في طريق بناء الحضارة الإسلامية الحديثة".

كذلك، أردف: "أيها الحرس الأبطال؛ أنتم اليوم نموذج مضيء لجبهة المقاومة في العالم الإسلامي، وقد نقلتم مفهوم الجهاد من حدود إيران إلى قلوب المستضعفين حول العالم، ليصبح اسم "الحرس" مرادفًا للإيمان والقوة والوفاء والتضحية".

كما قال: "اعلموا أن هذا الطريق هو طريق الولاية والشهادة، بدأ مع الإمام الخميني، واستمر بدماء الشهداء، وهو اليوم يتجه نحو تحقيق النصر الإلهي وبناء عالم يسوده العدل والكرامة للمستضعفين".

وفي سياق آخر، شدد على أنه "لا توجد مفاوضات حاليًا وسنتفاوض عندما يقبل العدو شروطنا، إذا قرر قائد الثورة تحويل حربنا من ميدان الصواريخ إلى ميدان المفاوضات فإن شعبنا سيدعم ذلك".

ولفت إلى أنه: "على العدو أن يقبل بأننا في موقع المنتصر وهو في موقع الخاسر".

