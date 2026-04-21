كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العماد هيكل: لبنان سيستعيد كل شبر من أرضه تحت الاحتلال
العماد هيكل: لبنان سيستعيد كل شبر من أرضه تحت الاحتلال "الإسرائيلي"

2026-04-21 18:51
تفقد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة الثاني عشر في القبة – طرابلس، حيث التقى الضباط والعسكريين، وقدَّمَ لهم التعازي باستشهاد أحد رفاقهم بتاريخ 17 /4 /2026، متمنّيًا الشفاء العاجل للجرحى نتيجة تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار في أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة التبانة.

وأعرب العماد هيكل للعسكريين عن تقديره لجهودهم النابعة من إيمانهم برسالتهم ووحدة وطنهم، مؤكدًا أنّ السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من الأخطار التي تهدده، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته.

وقال: "كل من يتطاول على المؤسسة العسكرية التي قدّمت خيرة أبنائها شهداء وجرحى في سبيل حماية لبنان ويشكك بدورها عن معرفة أو عدم معرفة، هو يخدم أهداف الاحتلال "الإسرائيلي"، ويثير النعرات التي تحرك الفتنة الداخلية".

وتوجه العماد هيكل إلى العسكريين قائلًا: "تمسّكوا برسالة الشرف والتضحية والوفاء، واجعلوا حماية لبنان غايتكم الأسمى وهدفكم الأساس، وضعوا مصلحته فوق كل اعتبار، فهذه رسالتكم التي ينبغي أن تكون راسخة في وجدانكم".

وأكد العماد هيكل، أنّ أمن المواطنين رهن بأداء كل عنصر من عناصر الجيش في جميع الوحدات المنتشرة على امتداد الوطن، قائلًا: "أحيّي معنوياتكم العالية وجهوزيتكم الدائمة. لن يتزعزع إيماننا. بقوّتنا وثباتنا نصل بوطننا إلى الخلاص".

