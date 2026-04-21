شيع حزب الله وأهالي بلدة بريتال الشهيد المجاهد محمد علي صالح "يعسوب الدين"، والذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه.

انطلق موكب التشييع من أمام حسينية البلدة بحضور فعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية وحشد من الأهالي، وصولًا إلى جنة الشهداء، مرددين الشعارات الحسينية وشعارات الوفاء لنهج المقاومة الإسلامية والشهداء.

وأقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر بإمامة فضلية الشيخ أحمد صالح، ثم ووري في الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء.

