استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، حيث تناول اللقاء بحثًا لآخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء، قال جنبلاط: "أعتقد أنني ذكرت في الأيام الماضية تعبير "المحنة الكبرى"، وازدادت تلك المحنة الكبرى، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نجد الوسائل الملائمة لتثبيت وقف إطلاق النار، أما موضوع التفاوض أو المحادثات، فربما رأيتم مقابلتي في التلفزيون العربي، وقرأت اليوم مقابلة الرئيس بري في الجمهورية نلتقي دائمًا، والتفاوض إحدى الوسائل بناء على جدول أعمال واضح، الانسحاب، عودة الأرض، وبالنسبة لي وأعتقد أيضًا بالنسبة للرئيس بري أقصى ما نستطيع أن نعطيه كلبنان هو العودة إلى اتفاق الهدنة، طبعًا اتفاق الهدنة ربما مع تطوير معين؛ لأن اتفاق الهدنة جرى عقده عام 1949، ولا بد من صيغة جديدة.

وأضاف جنبلاط : "شخصيًا أؤكد وأشدد على بقاء قوات الأمم المتحدة في الجنوب "اليونيفل"، لأن القرار الذي اتخذ بسحب تلك القوات خطأ، وفي الوقت نفسه أطلب الحفاظ على تلك القوات ودون الاعتداء عليها".

