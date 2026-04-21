الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بقائي: لا قرار نهائيًا بشأن مفاوضات باكستان وسط تشكيك بسلوك واشنطن والتزامها

لبنان

جنبلاط بعد لقائه بري: الانسحاب وعودة الأرض أساس التفاوض
🎧 إستمع للمقال
لبنان

جنبلاط بعد لقائه بري: الانسحاب وعودة الأرض أساس التفاوض

2026-04-21 19:36
133

استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، حيث تناول اللقاء بحثًا لآخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء، قال جنبلاط: "أعتقد أنني ذكرت في الأيام الماضية تعبير "المحنة الكبرى"، وازدادت تلك المحنة الكبرى، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نجد الوسائل الملائمة لتثبيت وقف إطلاق النار، أما موضوع التفاوض أو المحادثات، فربما رأيتم مقابلتي في التلفزيون العربي، وقرأت اليوم مقابلة الرئيس بري في الجمهورية نلتقي دائمًا، والتفاوض إحدى الوسائل بناء على جدول أعمال واضح، الانسحاب، عودة الأرض، وبالنسبة لي وأعتقد أيضًا بالنسبة للرئيس بري أقصى ما نستطيع أن نعطيه كلبنان هو العودة إلى اتفاق الهدنة، طبعًا اتفاق الهدنة ربما مع تطوير معين؛ لأن اتفاق الهدنة جرى عقده عام 1949، ولا بد من صيغة جديدة.

وأضاف جنبلاط : "شخصيًا أؤكد وأشدد على بقاء قوات الأمم المتحدة في الجنوب "اليونيفل"، لأن القرار الذي اتخذ بسحب تلك القوات خطأ، وفي الوقت نفسه أطلب الحفاظ على تلك القوات ودون الاعتداء عليها".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري وليد جنبلاط وقف إطلاق النار
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة