كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في مستوطنة
ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في مستوطنة "كفرجلعادي"

2026-04-21 22:05
المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في مستوطنة "كفرجلعادي" بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة
121

ردًّا على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ "الإسرائيليّ" والتي تجاوزت 200 خرقًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وشملت الإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض مدفعيّة جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة "كفرجلعادي"، مصدر القصف المدفعيّ الأخير باتّجاه بلدة يحمر الشقيف، بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

وفي ما يلي نص البيان رقم  1:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ الإسرائيليّ والتي تجاوزت 200 خرقًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وشملت الإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:50 الثلاثاء 21-04-2026 مربض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفرجلعادي، مصدر القصف المدفعيّ الأخير باتّجاه بلدة يحمر الشقيف، بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 21-04-2026‏
03 ذو القعدة 1447 هـ

