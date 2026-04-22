كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عربي ودولي

تقلبات حادة بأسعار النفط والغاز مع تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانة وتمديد الهدنة
عربي ودولي

تقلبات حادة بأسعار النفط والغاز مع تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانة وتمديد الهدنة

2026-04-22 02:10
71

تأرجحت أسعار النفط والغاز في تداولات ما بعد التسوية، بعدما مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، في حين تعثرت المفاوضات، واستمر الحصار على مضيق هرمز الذي يعيق تدفقات النفط والغاز، في حين استمر الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية.

وحافظ النفط على مكاسبه بعد التسوية، بعدما قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستمتنع عن شن هجمات جديدة على إيران، لكن الحصار البحري على الممر الملاحي الحيوي سيستمر حتى "تُستكمل المناقشات، بطريقة أو بأخرى".

وشهدت الأسعار تقلبات في ظل تغيّر التوقعات بسرعة بشأن مسار الصراع المستمر منذ سبعة أسابيع، وما يعنيه ذلك لمضيق هرمز، الذي يُعد نقطة اختناق يمر عبرها نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم.

وارتفع خام "برنت"، المعيار العالمي، لفترة وجيزة فوق 100 دولار للبرميل في تداولات ما بعد التسوية، كما صعد الغاز الأوروبي بما يصل إلى 10.4%، بعدما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ألغى رحلة إلى إسلام آباد لإجراء محادثات سلام.

وجاء ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر باكستان أنها لن تشارك في محادثات إنهاء الحرب الأربعاء.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران النفط
تقلبات حادة بأسعار النفط والغاز مع تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانة وتمديد الهدنة
تقلبات حادة بأسعار النفط والغاز مع تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانة وتمديد الهدنة
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
ترامب يمدّد وقف إطلاق النار.. ووفد إيران لن يذهب إلى باكستان الأربعاء
ترامب يمدّد وقف إطلاق النار.. ووفد إيران لن يذهب إلى باكستان الأربعاء
عربي ودولي منذ ساعة
السيد الحوثي: الصهاينة أخطر أعداء الأمة ويسعون لإخضاع الأمة عبر الحرب والإعلام
السيد الحوثي: الصهاينة أخطر أعداء الأمة ويسعون لإخضاع الأمة عبر الحرب والإعلام
عربي ودولي منذ 8 ساعات
تحليل أمريكي: إنهاء الدعم الأمني لـ
تحليل أمريكي: إنهاء الدعم الأمني لـ"اسرائيل" بات احتمالًا واقعيًا
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
تقلبات حادة بأسعار النفط والغاز مع تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانة وتمديد الهدنة
تقلبات حادة بأسعار النفط والغاز مع تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانة وتمديد الهدنة
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
ترامب يمدّد وقف إطلاق النار.. ووفد إيران لن يذهب إلى باكستان الأربعاء
ترامب يمدّد وقف إطلاق النار.. ووفد إيران لن يذهب إلى باكستان الأربعاء
عربي ودولي منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعتين
بقائي: لا قرار نهائيًا بشأن مفاوضات باكستان وسط تشكيك بسلوك واشنطن والتزامها
بقائي: لا قرار نهائيًا بشأن مفاوضات باكستان وسط تشكيك بسلوك واشنطن والتزامها
إيران منذ 6 ساعات
