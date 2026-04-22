كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع أسعار النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أسعار الذهب ترتفع مع تراجع أسعار النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

2026-04-22 09:23
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء (22 نيسان 2026)، إذ أدى انخفاض أسعار النفط في أعقاب تمديد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إيران إلى تهدئة المخاوف من تفاقم التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب "رويترز".

وزاد الذهب في المعاملات الفورية ‌0.9 بالمئة إلى 4755.11 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 13 نيسان.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.1 في المائة إلى 4772.90 دولار.

وقال المحلل في شركة «ماركس» إدوارد مير: "مع تمديد وقف إطلاق النار هذا، ترى الأسواق انخفاضًا في حدة الأزمة. وإذا انتهى وقف إطلاق النار واستؤنفت الأعمال العدائية، فسنشهد ارتفاعًا في قيمة الدولار، وأسعار النفط، وأسعار الفائدة، مما سيؤثر سلبًا على أسعار الذهب".

وبعد تمديد وقف إطلاق النار، ارتفعت الأسهم، وانخفض الدولار، وتراجعت أسعار النفط.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج. وبينما يُعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس.

وقال بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: "لا تزال تحركات الأسعار رهنًا بأخبار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واحتياجات السيولة".

وأضاف: "مع أننا نلاحظ أن الارتفاع الطفيف الأخير في الأسعار كان هشًا وعرضة لتصحيح قصير الأجل، إلا أننا ما زلنا نتوقع انتعاش أسعار المعادن النفيسة، ولا سيما الذهب الذي سيعيد اختبار مستوياته القياسية المرتفعة".\
 

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران النفط الذهب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
