كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تعرض سفينتي حاويات في مضيق هرمز لهجومين منفصلين
تعرض سفينتي حاويات في مضيق هرمز لهجومين منفصلين

2026-04-22 11:10
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن تعرض سفينة حاويات لهجوم من زورق حربي، اليوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2026، على بعد 15 ميلًا بحريًا شمال شرق سلطنة عُمان.

وقبل ظهر اليوم الأربعاء أفادت هيئة عمليات البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغًا ثانيًا عن تعرض سفينة شحن أخرى لإطلاق نار على بعد 8 أميال غرب سواحل إيران.

وأفاد قبطان سفينة الحاويات الأولى أن "الزورق الحربي المهاجم اقترب من السفينة دون إصدار أي تحذير عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي، ثم أطلق النار عليها ما تسبب في أضرار جسيمة في قمرة القيادة، دون أن يسفر الهجوم عن حرائق أو تأثير بيئي".

وأكد تقرير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "جميع أفراد الطاقم بخير"، فيما دعت السفن إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وفي حين زعم قبطان السفينة أن الزورق تابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران، لم يصدر عن الحرس الثوري أي بيان يتبنى العملية.

وعقب انتهاك الولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار واستمرار الحصار البحري لإيران، وكذلك احتجاز سفينة إيرانية، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري، أن وضع مضيق هرمز سيظل تحت سيطرة مشددة وسيبقى على حاله السابق، إلى أن تضع أميركا حدًا لحرية عبور السفن بالكامل من منطلق إيران وإليها.

وشدد العقيد ذو الفقاري على أنه "نتيجة لذلك، فإن مضيق هرمز مغلق بالكامل، ولا يُسمح بالعبور إلا للسفن الإيرانية أو التابعة لإيران".
 

مضيق هرمز العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
