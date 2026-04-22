أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2026، في عميل لجهاز "الموساد" الصهيوني يدعى مهدي فريد، بعد تأكيد الحكم عليه من قبل المحكمة العليا في إيران، وذلك بعد إدانته بالتعاون المكثف مع جهاز "الموساد" عبر التواصل مع ضابط مخابرات ونقل وثائق ومعلومات سرية.

وأشار الموقع الإعلامي للسلطة القضائية، إلى أن العميل كان مسؤولًا عن إدارة لجنة الدفاع السلبي في إحدى المؤسسات الحساسة بالبلاد، ما أتاح له الاطلاع على معلومات سرية.

ووفقًا لاعترافات العميل مهدي فريد، فقد تواصل مع ضابط من "الموساد" عبر الإنترنت (بريد إلكتروني وتطبيقات خاصة)، وسرعان ما حصل على موافقة الضابط الصهيوني نظرًا لصلاحياته التي كان يتمتع بها.

وأقرّ العميل بتنفيذ عدة مهام لصالح جهاز "الموساد" الصهيوني منها: تزويد "الموساد" بمخططات المؤسسة، تفاصيل المباني الداخلية، معلومات عن هوية الكوادر، وبيانات حساسة عن لجنة الدفاع السلبي.

كما أنه تسلّم أموالًا باليورو عبر وسطاء بطهران، واشترى أجهزة (حاسوب، هواتف، بطاقات ذاكرة) بتوجيه من الضابط الصهيوني. علاوة على ذلك، تلقى تدريبات على تشفير الملفات وإصابة الشبكات والخوادم بالفيروسات.

وبناءً على التحقيقات المنجزة، والأدلة والمستندات المدرجة في الملف، وتقارير المحققين، واعترافات المتهم الصريحة حول تجسسه وتعاونه المكثف لصالح الكيان الصهيوني، قضت المحكمة بإعدامه.

وعليه أعلنت السلطة القضائية "تنفيذ حكم الإعدام في عميل "الموساد" الصهيوني، مهدي فريد، صباح اليوم الأربعاء الواقع فيه 22 نيسان/إبريل 2026، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك".

