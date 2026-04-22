في اليوم الـ١٩٥ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد ٧ مواطنين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على مناطق في القطاع خلال ٢٤ ساعة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء الأحياء الشرقية لمدينة غزة وسط إطلاق نار متواصل وتقدم للدبابات.

وأطلق الجيش "الإسرائيلي" النار شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الجيش "الإسرائيلي" إغلاق معبر رفح لليوم الثالث على التوالي ما يمنع إجلاء المرضى والجرحى من القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٨٤ إضافة إلى ٢٢١٤ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال ٧٦١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٥٦٠ والمصابين ١٧٢٣١٧.

