حذّرت السفارة الإيرانية في النمسا، دول الاتحاد الأوروبي من أن أي عمل استفزازي أو عدائي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة، ستكون له "عواقب وخيمة" على القارة العجوز، مؤكدةً أن الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران قد "غيرت المعادلة بشكل جذري ولا رجعة فيه".

وردًا على التصريحات الاستفزازية التي أدلت بها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بشأن إيران، نشرت السفارة الإيرانية في النمسا رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكًا بنهجه المشين في الترهيب والاتهام وفرض عقوبات لا إنسانية على إيران. إن تصريحاتهم الأخيرة مثيرة للشفقة، ومحاولتهم الأخيرة للحفاظ على النهج نفسه تنم عن نفاق واضح وعدم اكتراث".

وأكدت السفارة الإيرانية "ضرورة إدراك المسؤولين الأوروبيين أن الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران قد غيرت الوضع "بشكل جذري ولا رجعة فيه"، وأن أي حوار مستقبلي مع إيران يجب أن يُجرى وفق نهج منطقي وواقعي ومحترم.

وفي وقت سابق، وخلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ، كررت كالاس مطالب أوروبا بشأن مستقبل هذا الممر المائي الدولي، مستشهدةً بسردية انتقائية للقانون الدولي، ومتجاهلةً عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني باعتبارهما السبب الجذري للوضع الراهن في مضيق هرمز.

