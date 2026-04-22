كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

 العدو ينفّذ عملية تفجير ممنهجة في الخيام وبنت جبيل وجرافاته تهدم الأحياء السكنية 
2026-04-22 12:20
جرافات العدو تجرف الطرق والبنى التحتية
يواصل جيش العدو "الإسرائيلي" عملية تفجير ممنهجة، تستهدف المنازل والمباني والمساجد في بلدة الخيام، وذلك على مدار الساعة. 

بالتوازي، تعمل جرافات مدنية معادية على هدم الأحياء السكنية وتجريف الطرق والبنى التحتية، في مشهد يوحي بمحاولة طمس معالم البلدة بشكل كامل.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في أحياء سكنية بمدينتي بنت جبيل وبلدة حانين، وتوغلت عند أطراف حولا جنوبي لبنان وسط إطلاق رشقات رشاشة وقذائف مدفعية من دبابات الميركافا. 

كذلك، نفذ العدو عملية نسف في بلدة الطيبة وأطلق قذيفتين مدفعيتين باتجاه أطراف بلدة ديرسريان.

لجنة حماية الأعيان المدنية من الاعتداءات تضع رئيس الجمهورية في أجواء عملها
