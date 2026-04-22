يواصل جيش العدو "الإسرائيلي" عملية تفجير ممنهجة، تستهدف المنازل والمباني والمساجد في بلدة الخيام، وذلك على مدار الساعة.

بالتوازي، تعمل جرافات مدنية معادية على هدم الأحياء السكنية وتجريف الطرق والبنى التحتية، في مشهد يوحي بمحاولة طمس معالم البلدة بشكل كامل.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في أحياء سكنية بمدينتي بنت جبيل وبلدة حانين، وتوغلت عند أطراف حولا جنوبي لبنان وسط إطلاق رشقات رشاشة وقذائف مدفعية من دبابات الميركافا.

كذلك، نفذ العدو عملية نسف في بلدة الطيبة وأطلق قذيفتين مدفعيتين باتجاه أطراف بلدة ديرسريان.

