الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي لجنة حماية الأعيان المدنية من الاعتداءات تضع رئيس الجمهورية في أجواء عملها

لبنان

🎧 إستمع للمقال
طقس لبنان صافٍ مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع

2026-04-22 12:41
57

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، صافيًا إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

الحال العامة

طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث نلحظ ارتفاعًا ملموسًا بدرجات الحرارة خصوصًا على الساحل، فتتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات، مع نشاط في سرعة الرياح المحملة بالغبار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.


الطقس المتوقع في لبنان
- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصًا فوق الجبال وفي المناطق الداخلية.
- الخميس: صافٍ إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.
- الجمعة: قليل الغيوم يتحول إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، مع رياح ناشطة ليلًا.
- السبت: غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود الـ6 درجات)، تنشط الرياح مع فرص ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 5 الى 19 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.
- الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س .
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و80 % .
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة