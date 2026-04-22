توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، صافيًا إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

الحال العامة

طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث نلحظ ارتفاعًا ملموسًا بدرجات الحرارة خصوصًا على الساحل، فتتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات، مع نشاط في سرعة الرياح المحملة بالغبار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان

- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصًا فوق الجبال وفي المناطق الداخلية.

- الخميس: صافٍ إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

- الجمعة: قليل الغيوم يتحول إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، مع رياح ناشطة ليلًا.

- السبت: غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود الـ6 درجات)، تنشط الرياح مع فرص ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 5 الى 19 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س .

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

