كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لجنة حماية الأعيان المدنية من الاعتداءات تضع رئيس الجمهورية في أجواء عملها
2026-04-22 12:52
قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة إن هدف اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم في قصر بعبدا هو وضعه في طبيعة عمل اللجنة البرلمانية التي أُنشئت مؤخرًا لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج الذي نشهده في لبنان، وأضاف "نعمل مع نقابة المحامين لتكوين ملف قانوني داعم للسلطة التنفيذية وسنكمل بلقاءات أخرى مع ممثلين للبعثات الدبلوماسية وسندعو كذلك البعثات الدبلوماسية والأممية لزيارة الضاحية والجنوب".

بدوره، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون بعد لقاء رئيس الجمهورية الى أن الرئيس عون وعد بأنه سيتابع مسألة التدمير الممنهج مع الداخل والخارج.

عضو التنمية والتحرير أيضًا النائب قاسم هاشم صرّح من بقصر بعبدا بـ"أننا نقوم بواجبنا كلجنة على المستوى الوطني والبرلماني لإطلاع الرأي العام على ما يمكن أن يستكمل لبناء ملف متكامل لكشف الإرتكابات والممارسات العدوانية التي تجاوزت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

بدوره، أكد النائب الياس جرادي من بعبدا "أننا توجّهنا لنقابة المحامين في اتحاد الصوت إذ أنّ الاعتداء على الجنوب هو اعتداء على اللبنانيين كافة".

 

