حذّرت الصين، اليوم الأربعاء (22 نيسان 2026)، من خطورة التطورات المتسارعة في المنطقة، مشيرةً إلى أنّ الوضع في "الشرق الأوسط" يمرّ بـ "مرحلة حرجة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي، أن "الوضع الإقليمي الراهن يقف عند مرحلة حرجة بين الحرب والسلام"، مشددًا على أن "الأولوية القصوى تكمن في بذل كل جهد ممكن لمنع استئناف الحرب".

وأعرب المتحدث عن استعداد بلاده للقيام بـ "دور إيجابي وبناء" بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان حماية السلام والاستقرار الإقليمي. كما جددت بكين تأكيد موقفها الداعم للتوصل إلى "وقف شامل ودائم لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط والخليج".



