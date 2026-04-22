أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة إن توفرت الظروف لاستخدام الدبلوماسية لتحقيق مصالحها.

وأكد بقائي جاهزية إيران للدفاع ولمواجهة أيّ عدوان أو تهديد، مشيرًا الى أن إيران لم تكن البادئة بالحرب وجميع إجراءاتها جاءت في إطار حقها المشروع في مواجهة العدوان.

بقائي شدّد على أن بلاده تراقب التطورات الميدانية والسياسية بدقة وستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها الوطني، واعتبر أن الدبلوماسية وسيلة للدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا القومي.

ولفت بقائي الى أن إيران ستستخدم كل فرصة وإمكانية لمُحاسبة المُعتدين واستيفاء حقوقها.

