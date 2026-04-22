كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق معبر رفح المتقطع يفاقم المخاطر على حياة المرضى والجرحى
فلسطين

الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق معبر رفح المتقطع يفاقم المخاطر على حياة المرضى والجرحى

2026-04-22 13:50
80

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة، رائد النمس، "إن الإغلاق المتقطع لمعبر رفح يفاقم المخاطر على حياة المرضى والجرحى، في ظل عدم كفاية أعداد المغادرين خلال فترات فتح المعبر لتلبية الاحتياجات العلاجية". 

وأوضح النمس أن آلية اختيار الحالات للسفر تتم بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفقًا لدرجة الخطورة، بدءًا من الحالات الأشد وصولًا إلى الأقل خطورة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية لا تزال مقيدة بعدد محدود من الموافقات. 

وأضاف أن الجانب "الإسرائيلي" يتحمّل مسؤولية تحديد الأعداد المسموح لها بالسفر، حيث يمنح الموافقات وفق اعتبارات خاصة به، واصفًا ذلك بالأمر المرفوض في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. 

وفي السياق ذاته، لفت إلى استمرار النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تبذل جهودًا لتلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها الواقع الصحي.

كما أشار النمس إلى أن نحو 350 مريضًا من أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون صعوبة في الحصول على أدويتهم، بالتزامن مع نقص في لقاحات الأطفال، ما يزيد من تعقيد المشهد الصحي ويفاقم الاحتياج إلى تدخلات عاجلة.

فلسطين المحتلة غزة رفح
