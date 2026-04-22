كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

واشنطن تضغط ماليًا على بغداد وتُجمد أموالًا للعراق بقيمة 500 مليون دولار
2026-04-22 14:00
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ واشنطن أوقفت شحنة من الدولار متجهة إلى العراق، كما جمّدت برامج التعاون الأمني مع بغداد، في محاولة لممارسة ضغوط على "الجماعات العراقية المدعومة من إيران".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة الأميركية جمّدت تحويل ما يقارب 500 مليون دولار من حسابات العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهي أموال تمثل عائدات بيع النفط العراقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشحنة النقدية المتجهة إلى العراق تُعد الثانية التي تعلّقها واشنطن منذ بدء الحرب على إيران.

وإلى جانب الحصار المالي، أشارت الصحيفة إلى أنّ السلطات الأميركية جمّدت تمويل العديد من برامج التدريب المخصصة للوحدات العسكرية العراقية وقوات مكافحة الإرهاب.

واعتبر التقرير أن هذه الخطوات التي اتخذتها واشنطن تدل على رغبتها في زيادة الضغط على بغداد وإضعاف علاقات العراق مع إيران.

يُذكر أن عائدات مبيعات النفط العراقي تُودع في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهو إجراء منح واشنطن قدرة على التحكم بالسيولة النقدية لبغداد، حيث سبق أن علّقت التحويلات عام 2015 تحت ذرائع أمنية تخص "داعش"، فيما تُستخدم اليوم كأداة ضغط سياسي واقتصادي في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

العراق الولايات المتحدة الأميركية واشنطن بغداد
