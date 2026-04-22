استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الإتصالات شارل الحاج حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات، إضافة لأوضاع قطاع الاتصالات والأضرار التي لحقت به جراء العدوان "الاسرائيلي".

الحاج عرض لرئيس المجلس الجهود التي تبذلها فرق الوزارة لإصلاح الأضرار في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما المناطق المتضررة.

كما استقبل الرئيس بري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا بالانابة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) مراد وهبة، في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان.

الرئيس بري تابع أيضًا المستجدات والأوضاع العامة ولاسيما المالية منها خلال استقباله وزير المالية ياسين جابر، الذي وضعه بأجواء ونتائج زيارته والوفد الرسمي اللبناني لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبعد ظهر استقبل رئيس المجلس النواب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

الكلمات المفتاحية