ردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة.

وفي ما يلي نص البيان رقم 1:



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 الأربعاء 22-04-2026 مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 22-04-2026‏

04 ذو القعدة 1447 هـ

