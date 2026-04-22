כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في البيّاضة
ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في البيّاضة

2026-04-22 15:29
ردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة.

وفي ما يلي نص البيان رقم  1:
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 الأربعاء 22-04-2026 مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 22-04-2026‏
04 ذو القعدة 1447 هـ

 

ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في البيّاضة
ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في البيّاضة
لبنان منذ ساعة
أضرار الاتصالات جراء العدوان والأوضاع المالية محور لقاءات الرئيس بري
أضرار الاتصالات جراء العدوان والأوضاع المالية محور لقاءات الرئيس بري
لبنان منذ ساعتين
الإعلام الحربي ينشر: رُمَاتُنا ماهِرون وقَبضاتُنا كثيرَة وصَوَاريخُنا أكثَر...
الإعلام الحربي ينشر: رُمَاتُنا ماهِرون وقَبضاتُنا كثيرَة وصَوَاريخُنا أكثَر...
لبنان منذ ساعتين
المفتي قبلان للرئيس عون: المكابرة كارثة والتفرّد يسقطنا سقطة لا سابق لها
المفتي قبلان للرئيس عون: المكابرة كارثة والتفرّد يسقطنا سقطة لا سابق لها
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في البيّاضة
ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في البيّاضة
لبنان منذ ساعة
الإعلام الحربي ينشر: رُمَاتُنا ماهِرون وقَبضاتُنا كثيرَة وصَوَاريخُنا أكثَر...
الإعلام الحربي ينشر: رُمَاتُنا ماهِرون وقَبضاتُنا كثيرَة وصَوَاريخُنا أكثَر...
لبنان منذ ساعتين
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
مقالات مختارة منذ 9 ساعات
ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في مستوطنة
ردًا على الخروقات.. المقاومة الإسلامية تستهدف مدفعية العدو في مستوطنة "كفرجلعادي"
لبنان منذ 19 ساعة
