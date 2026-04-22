شيّع حزب الله وأهالي بلدة سحمر في البقاع الغربي في شرق لبنان، الشهيد المجاهد الشيخ أحمد علي قمر، الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2026، بمشاركة جمع من العلماء، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية وحزبية واجتماعية، وحشد كبير من أبناء منطقة القاع الغربي الذين توافدوا لتوديع الشهيد.

انطلق موكب التشييع من ساحة البلدة، بعد أن أمّ شقيق الشهيد الشيخ حسين قمر الصلاة على الجثمان الطاهر، وسط نثر الورود والأرز، في مشهدٍ امتزجت فيه مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز.

وألقى شقيق الشهيد الشيخ حسين قمر كلمة باسم عائلة الشهيد، شدّد فيها على أنّ "الشهادة تمثّل امتدادًا لنهج الإمام الحسين عليه السلام"، مؤكدًا أنّ "المقاومة الإسلامية استمدّت قوتها واستمراريتها من هذا النهج".

وأشار إلى "التزام الشهيد بخيار الولاية والمقاومة"، واصفًا إياه بـ"شهيد الولاية" لـ"ما عُرف عنه من إخلاص وثبات، ومؤكدًا المضي على خطه وخط المجاهدين في مواجهة التحديات وصون الكرامة"، بحسب الشيخ حسين قمر.

بعد ذلك، انطلق موكب التشييع الحاشد نحو روضة الشهداء في سحمر، حيث علت الهتافات والصيحات المؤيّدة للمقاومة، في تأكيد على التمسُّك بخيارها والسير على نهج الشهداء.



الكلمات المفتاحية