كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

احتفال "الوفاء والولاء" أمام السفارة الإيرانية: مواقف سياسية تؤكد التمسك بالمقاومة

2026-04-22 20:50
تخليدًا للشهادة الكبرى لإمام الأمة ومرجعها العظيم آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره) وتكريسًا للولاء لقائد الثورة سماحة الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الاحتفال التأبيني "الوفاء والولاء" الذي شهد حضورًا واسعًا لشخصيات سياسية، ودينية، واجتماعية، وشعبية.

الشيخ الخطيب

وخلال الاحتفال، تحدث رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب مؤكدًا التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة وشعبها الصابر.

قبلان

في كلمته خلال الوقفة، شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان على أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون عدالة، مبيِّنًا أن العدالة نفسها هي موضع تساؤل في ظل هيمنة الدول الكبرى. وأشار إلى أن الإمام الخامنئي كان حاضرًا في مختلف الميادين حتى استشهاده، كما كان يتمنى، خلال الحرب التي شنها العدو الأميركي الصهيوني.

وأكد قبلان حق الشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه، مشددًا على رفض أي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني. 

وشدد على أن الوحدة الوطنية تمثل طريق الخلاص، وأن سلام لبنان يشكل الوجه الأفضل لمواجهة "إسرائيل".

الشيخ حمود

من جهته، ألقى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود كلمة انتقد فيها بعض القوى الداخلية، واصفًا تلك القوى بـ "حكومة الآخرين على أرضنا، ذلك أن الخارج هو من أتى بها، في مقابل أبطال ينتمون إلى هذه الأرض".

وأشار إلى أن المقاومة تمثل مصلحة وطنية تشمل مختلف المناطق اللبنانية، من بيروت إلى جونية وبكركي والصيفي، متهمًا خصومها بتجاهل هذه الحقيقة. وأضاف أن المقاومة تسعى إلى رفع شأن البلاد، في حين أن الآخرين يدفعون نحو الانحدار.

واكيم

بدوره، أكد النائب السابق نجاح واكيم الذي ألقى كلمة الأحزاب والقوى الوطنية أن الشرق الأوسط مقبل على تغيير جذري، لكن ليس وفق الرؤية الأميركية أو "الإسرائيلية". ورأى أن المنطقة ستتجه نحو الحرية والاستقلال، وستنهض من آثار "الحرب الهمجية" التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأشار إلى أن انتصار إيران ومحور المقاومة، لا سيما في لبنان، أسهم في كبح الاندفاعة الأميركية -الصهيونية نحو إشعال حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أن هذا المحور أنقذ العالم من "الهمجية الرأسمالية". 

ووجّه رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، داعيًا إلى عدم تقديم أوهام السلام مع "إسرائيل" على حساب السلم الأهلي.

فياض

وفي كلمة حزب الله، أكد النائب علي فياض التمسك بالعيش المشترك والعمل من أجل أمن واستقرار لبنان. ودعا السلطة اللبنانية إلى عدم القلق من الدور الإيراني، مشددًا على أن إيران تسعى للدفاع عن الشعب اللبناني.

وأشار ايضاً إلى أن إيران تخوض في مفاوضات إسلام آباد، معركة شرسة، دفاعًا عن لبنان. 

ولفت إلى أن إيران رفعت شعار الوحدة الإسلامية، وعرّضت أمنها القومي ومقدراتها للخطر في سبيل قضايا الأمة.

وشدد فياض على ضرورة مراجعة الدولة اللبنانية لمواقفها، موضحًا أن سياسة التنازل لا تؤدي إلى نتائج. 

وأعلن الاستعداد للتفاهم حول مسار الخروج من الحرب وما بعدها، مختتمًا بتوجيه الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المقاومة الإسلامية الإمام الخامنئي الشيخ علي الخطيب علي فياض نجاح واكيم الشيخ ماهر حمود السفارة الإيرانية في لبنان قبلان قبلان
