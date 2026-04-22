شيّع جمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة طاريا البقاعية والجوار، الشهيد المجاهد محمد علي حمية "حيدرة"، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء وفاعليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية ، حيثُ أُستقبل النعش الطاهر للشهيد عند مدخل البلدة بنثر الورود والأرز.

وبعد تلاوة آيٍ من الذكر الحكيم وتأدية ثلة من المجاهدين مراسمَ قسمِ العهد والولاء أمام النعش الطاهر، ألقى فضيلة الشيخ نبيل أمهز كلمة حزب الله وقد أكد فيها الثبات على نهج المقاومة والشهداء وعدم الخضوع للإرهاب الأميركي "الإسرائيلي" الذي يريد إخضاع البلد وسلب لبنان أوراق قوته.

بعدها انطلق موكب التشييع، حيث جاب المشيعون الطريق من باحة الحسينية وصولًا إلى روضة الشهداء وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وهذا وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر، فضيلة الشيخ نبيل أمهز ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

