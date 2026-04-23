أعلن المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية شون بارنيل، الأربعاء، أنّ وزير البحرية الأميركية جون فيلان سيغادر منصبه "بأثر فوري"، مشيرًا إلى أنّ وكيل الوزارة هونغ كاو سيتولى مهام القائم بأعمال وزير البحرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال بارنيل، في منشور على منصة "إكس"، إنّه "نيابةً عن وزير الحرب ونائب وزير الحرب، نعرب عن امتناننا للوزير فيلان على خدمته للوزارة وللبحرية الأميركية، ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

ويأتي إعلان مغادرة فيلان في توقيت حساس، إذ تنفّذ البحرية الأميركية حصارًا على الموانئ الإيرانية على الرغم من الهدنة مع إيران، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاق الهدنة وحال دون انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات.

ويُعدّ جون فيلان رجل أعمال لا يمتلك خبرة عسكرية سابقة، وكان من كبار المانحين الداعمين للحزب الجمهوري وحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن يُعيَّن وزيرًا للبحرية في عام 2025.

ولا تزال أسباب مغادرة فيلان منصبه غير واضحة حتى الآن، في ظل عدم صدور توضيحات رسمية بشأن خلفيات القرار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين وزراء فروع القوات المسلحة الذين تم ترشيحهم خلال إدارة ترامب.

بدورها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم "إن إقالة وزير البحرية جاءت عقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغسيث".

وجاءت مغادرة فيلان بعد إقالة رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راندي جورج واثنين من كبار الضباط مطلع هذا الشهر، وذلك في خضم العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران.



