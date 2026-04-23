فلسطين

غزة.. ٦ شهداء في غارتين
فلسطين

غزة.. ٦ شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على بيت لاهيا وخان يونس 

2026-04-23 08:13
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر
في اليوم الـ١٩٦ من اتفاق وقف الحرب، استشهد ٦ فلسطينيين وأصيب آخرون في غارتين "إسرائيليتين" على بلدة بيت لاهيا وخان يونس شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فجر اليوم الخميس (23 نيسان 2026) باستشهاد ٥ فلسطينيين بينهم شقيقان في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على مشروع بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 وفي وقت سابق، قال فلسطينيون "إن البلدة تعرضت لإطلاق نار وقصف مدفعي "إسرائيلي" كثيف".

وأمس الأربعاء، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على جباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت مسيّرة "إسرائيلية" فجر اليوم صاروخًا باتجاه حاجز أمني في مدينة خان يونس مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين .

وأصيب ٤ فلسطينيين الليلة الماضية برصاص الجيش "الإسرائيلي" شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٩٢ إضافة إلى ٢٢١٧ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٥٦٢ و المصابين ١٧٢٣٢٠. 

