الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

إيران

إيران في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن: واشنطن تستخدم أراضي الإمارات ضدنا
🎧 إستمع للمقال
2026-04-23 08:22
رفع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي.

واتهم إيرواني في الرسالتين الولايات المتحدة بالاستمرار في استخدام أراضي ومجال الإمارات لأغراض التخطيط والتحضير والتجهيز وتنفيذ أعمال غير قانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أفاد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" مسؤولتان عن الهجمات على البنى التحتية الفضائية وشبكة الاتصالات المدنية في إيران، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل نموذجًا للإرهاب الحكومي وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي.

وحدّد إيرواني في الرسالتين تواريخ وأنواع الانتهاكات التي قالت إيران إنها تمت وتتم على أراضي الإمارات، والتي تستهدفها.

وفي وقتٍ سابق، وجّه إيرواني، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، شدّد فيها على ضرورة التزام كلّ من السعودية والإمارات بمبادئ حسن الجوار.
 


 

الكلمات المفتاحية
الإمارات العربية المتحدة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة