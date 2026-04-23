رفع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي.

واتهم إيرواني في الرسالتين الولايات المتحدة بالاستمرار في استخدام أراضي ومجال الإمارات لأغراض التخطيط والتحضير والتجهيز وتنفيذ أعمال غير قانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أفاد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" مسؤولتان عن الهجمات على البنى التحتية الفضائية وشبكة الاتصالات المدنية في إيران، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل نموذجًا للإرهاب الحكومي وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي.

وحدّد إيرواني في الرسالتين تواريخ وأنواع الانتهاكات التي قالت إيران إنها تمت وتتم على أراضي الإمارات، والتي تستهدفها.

وفي وقتٍ سابق، وجّه إيرواني، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، شدّد فيها على ضرورة التزام كلّ من السعودية والإمارات بمبادئ حسن الجوار.







