الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الموسوي حول استهداف خليل: نطالب المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإنسانية بأوسع إدانة

أزمة الوقود تضغط على الطيران الأوروبي 
🎧 إستمع للمقال
2026-04-23 10:12
أزمة الوقود تجبر "لوفتهانزا" على تقليص رحلاتها قصيرة المدى
أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية أنّها ستخفض 20 ألف رحلة جوية قصيرة المدى حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عازيةً القرار إلى تضاعف أسعار وقود الطائرات منذ بدء الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران.

وأوضحت الشركة أنّ أسعار الوقود ارتفعت إلى الضعف منذ اندلاع الحرب، مؤكدةً أنّها تعمل على تأمين شراء وقود الطائرات بشكل فعلي، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات للتحوّط من تقلّبات الأسعار.

وتُعدّ أوروبا أكبر مستهلك لوقود الطائرات الذي يُنقل عبر مضيق هرمز، فيما حذّرت منظمات صناعية من أنّ شركات الطيران في القارة تواجه نقصًا حادًا في هذا الوقود.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأنّ شركات الطيران حول العالم بدأت بتقليص عدد رحلاتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط توقّعات بأن يواجه المسافرون خلال الأشهر المقبلة مزيدًا من الإلغاءات والتعديلات على جداول الرحلات في العديد من الوجهات.

وتعمل شركات الطيران على تقليص جداول رحلات كانت مربحة في ظل انخفاض تكاليف الوقود، لكنها أصبحت غير مربحة بعد أن تضاعف متوسط سعر وقود الطائرات تقريبًا منذ بداية الحرب.

الكلمات المفتاحية
الوقود العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة