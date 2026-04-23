الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إعلام العدو: "خطف جندي" هي ورقة حزب الله التي تُسقطنا أرضًا

لبنان

الموسوي حول استهداف خليل: نطالب المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإنسانية بأوسع إدانة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الموسوي حول استهداف خليل: نطالب المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإنسانية بأوسع إدانة

2026-04-23 10:33
الموسوي أدان استهداف الشهيدة آمال خليل: نقطة سوداء أخرى في سجل العدو المستمر والمتضخم
تعليقًا على جريمة العدو الصهيوني باستهداف الإعلاميين في بلدة الطيري- جنوب لبنان؛ أصدر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في البرلمان اللبناني النائب الدكتور إبراهيم الموسوي البيان التالي:

"لم تفاجئنا أبدًا جريمة العدو الصهيوني باستهداف الإعلاميين، في بلدة الطيري، في أثناء تأديتهم واجبهم المهني بتغطية يوميات العدوان الصهيوني على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء الإعلامية المخضرمة في شؤون الميدان آمال خليل شهيدة، وإصابة زميلتها زينب فرج بجروح بالغة، وهما من المراسلات اللامعات في صحيفة الأخبار اللبنانية.

إن هذه الجريمة الجديدة جاءت لتضيف نقطة سوداء أخرى في سجل العدو المستمر والمتضخم، والذي اعتاد اغتيال الإعلاميين والصحفيين وتدمير مكاتبهم ومعداتهم؛ لمنعهم من نقل صور جرائمه ضد المدنيين في لبنان وفلسطين.

إنني، وإذ أتقدم بالعزاء والمواساة من عائلة الشهيدة آمال خليل، وكذلك من أسرتها في صحيفة الأخبار إدارةً وزملاء وعاملين، ومن الصحافة الملتزمة كلها بقضايا الأمة والوطن وشؤون الناس، وكذلك من الإعلاميين الشرفاء، كما ندعو بالشفاء العاجل للإعلامية زينب فرج، نطالب المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإنسانية والهيئات القانونية الدولية جميعها بأوسع إدانة للعدوان الصهيوني على لبنان، وملاحقة هذا العدو وقادته أمام المحاكم الدولية والدوائر القضائية والقانونية المختصة، حتى لا يتمادى في جرائمه، وكي لا يأمن الإفلات من العقاب. وإننا على ثقة تامة أن هذه الجريمة ستلقى الرد الذي تستحقه حفاظًا على حق لبنان واللبنانيين وسلامتهم".


 

الكلمات المفتاحية
ابراهيم الموسوي
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان الآن
لبنان منذ 8 دقائق
لبنان منذ ساعة
لبنان منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
لبنان منذ 6 أيام
لبنان 2026-04-11
لبنان 2026-04-08
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة