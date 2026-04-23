تعليقًا على جريمة العدو الصهيوني باستهداف الإعلاميين في بلدة الطيري- جنوب لبنان؛ أصدر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في البرلمان اللبناني النائب الدكتور إبراهيم الموسوي البيان التالي:

"لم تفاجئنا أبدًا جريمة العدو الصهيوني باستهداف الإعلاميين، في بلدة الطيري، في أثناء تأديتهم واجبهم المهني بتغطية يوميات العدوان الصهيوني على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء الإعلامية المخضرمة في شؤون الميدان آمال خليل شهيدة، وإصابة زميلتها زينب فرج بجروح بالغة، وهما من المراسلات اللامعات في صحيفة الأخبار اللبنانية.

إن هذه الجريمة الجديدة جاءت لتضيف نقطة سوداء أخرى في سجل العدو المستمر والمتضخم، والذي اعتاد اغتيال الإعلاميين والصحفيين وتدمير مكاتبهم ومعداتهم؛ لمنعهم من نقل صور جرائمه ضد المدنيين في لبنان وفلسطين.

إنني، وإذ أتقدم بالعزاء والمواساة من عائلة الشهيدة آمال خليل، وكذلك من أسرتها في صحيفة الأخبار إدارةً وزملاء وعاملين، ومن الصحافة الملتزمة كلها بقضايا الأمة والوطن وشؤون الناس، وكذلك من الإعلاميين الشرفاء، كما ندعو بالشفاء العاجل للإعلامية زينب فرج، نطالب المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإنسانية والهيئات القانونية الدولية جميعها بأوسع إدانة للعدوان الصهيوني على لبنان، وملاحقة هذا العدو وقادته أمام المحاكم الدولية والدوائر القضائية والقانونية المختصة، حتى لا يتمادى في جرائمه، وكي لا يأمن الإفلات من العقاب. وإننا على ثقة تامة أن هذه الجريمة ستلقى الرد الذي تستحقه حفاظًا على حق لبنان واللبنانيين وسلامتهم".





