كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي مشاهد من استهداف مربض مدفعيّة العدو في "كفرجلعادي" بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضيّة

وقفة إعلامية في ساحة الشهداء تنديدًا باستهداف الصحافيين ودعوة لإقرار لجنة تقصي حقائق
لبنان

وقفة إعلامية في ساحة الشهداء تنديدًا باستهداف الصحافيين ودعوة لإقرار لجنة تقصي حقائق

2026-04-23 14:46
نظّم عدد من الصحافيين والإعلاميين والمراسلين اللبنانيين والعرب، وقفة إستنكارية في ساحة الشهداء في وسط بيروت، تنديدا بالإستهدافات "الإسرائيلية" التي تطال الجسم الإعلامي في لبنان، وآخرها جريمة اغتيال الكاتبة والصحافية في جريدة "الأخبار" الشهيدة آمال خليل، وجرح المصورة الصحافية زينب فرج، وذلك بدعوة من "إتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان". 


ورفع المشاركون صور الصحافيين الشهداء الذين اغتالتهم "إسرائيل" منذ حرب العام 2023، من ضمنهم الشهيدة خليل، إضافة إلى شعارات تطالب باللجوء إلى القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.


ونوّهت الكلمات بمناقبية ومهنية خليل، ونددت بجرائم إسرائيل بحق الصحافيين والإعلاميين، لا سيما بعد منعها فرق الدفاع المدني من الوصول إلى مكان احتجاز خليل لإنقاذها في الوقت المناسب. 


كما دعت الدولة لحماية الصحافيين والإعلاميين من خلال تطبيق القانون وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وفتح الملفات القضائية، والطلب من مجلس حقوق الإنسان إقرار لجنة تقصي حقائق بجرائم إسرائيل، إضافة إلى إعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بحرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في لبنان منذ تشرين الأول2023.

