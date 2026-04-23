كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس الإيراني: نكث العهود والحصار والتهديدات هي عقبات أمام المفاوضات
الرئيس الإيراني: نكث العهود والحصار والتهديدات هي عقبات أمام المفاوضات

2026-04-23 15:46
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن نكث العهود والحصار والتهديدات التي يمارسها الرئيس الأميركي  دونالد ترامب، تشكل العقبات الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران والولايات المتحدة.

وكتب الرئيس بزشكيان، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لطالما رحبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا تزال ترحب، بالحوار والاتفاق".

وأضاف بزشكيان: "إن نكث العهود والحصار والتهديدات هي العقبات الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية".

وخاطب الرئيس بزشكيان المسؤولين الأميركيين قائلًا: "العالم يشهد على ثرثرتكم المخادعة وتناقض ادعاءاتكم مع أفعالكم".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان
