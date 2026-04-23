تواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وقد جرى خلاله التداول بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة "إسرائيل" لاعتداءاتها على لبنان، ولا سيما استمرارها بأعمال التدمير الممنهج للقرى الحدودية الجاري على قدم وساق.

الرئيس بري شكر السعودية جهودها لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، ولا سيما تلك المتصلة بوقف العدوان "الإسرائيلي" الذي يستهدف لبنان وأمنه وسيادته واستقراره.



الكلمات المفتاحية