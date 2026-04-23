شيّع حزب الله وجماهير المقاومة في بلدة المنصورة في قضاء الهرمل، الشهيد المجاهد حسين حسن حيدر أحمد "علي الأكبر"، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلق موكب التشييع من أمام منزل ذوي الشهيد حيدر أحمد، على وقع نثر الورد والأرز والزغاريد، وبمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، علماء دين، عوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وسار موكب التشييع في شوارع البلدة وسط اللطميات وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأميركا وإسرائيل" وصولًا إلى روضة البلدة، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته في الثرى.

