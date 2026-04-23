أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، عن "تحويل أول إيراد من رسوم مضيق هرمز إلى حساب البنك المركزي" الإيراني.

وقال حاجي بابائي، في تصريح، الخميس 23 نيسان/أبريل 2026: "سنشرع قانونًا لمضيق هرمز: هذا المضيق ملك للشعب الإيراني، ولا يحق لأحد التحدث عنه مع الآخرين".

ووصف حاجي بابائي السيطرة على مضيق هرمز بأنّها "أحد الإنجازات الكبرى للمقاومة"، قائلًا: "قمنا حتى الآن باحتجاز سفينتين مخالفتين، وسيزداد هذا العدد إذا لزم الأمر. أميركا بدافع "الخير"، دفعت بسفنها إلى الخلف لمسافة 200 كيلومتر".

أضاف: "نجحنا في جعل العدو يندم. بسبب اقتراب إيران من مصاف القوى العظمى، لم يستطع العدو أنْ يبقى صامتًا، ولذا وضع على جدول أعماله تصميم حرب أهلية وانقلاب وشبه انقلاب".

وتحدث عن الحضور الواسع للشعب الإيراني الداعم للقيادة، فقال: "حوالي 90 مليون إيراني، بكل أذواقهم ووجهات نظرهم المختلفة، وقفوا مُتَّحِدين، وهذا التماسُك الوطني هو ما جعل مساعي العدو تذهب سدى".

وأشار إلى أنّ "المطلب الأساسي اليوم من المسؤولين هو ألّا يترجعوا قَيْد أنملة، وأنْ يسعوا إلى تحقيق مطالب الشعب عبر الطرق القانونية".

كما شدّد حاجي بابائي على أنّ "أيّ مفاوضات ما لم تعترف أميركا بهزيمتها فهي محظورة، وأيّ مفاوضات تُفرَض من موقع القوة الأميركية هي محظورة".



