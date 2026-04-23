شيّع حزب الله وأهالي بلدة علي النهري وقرى الجوار الشهيد المجاهد علي فوزي أبو زيد، شقيق الشهيد محمد فوزي أبو زيد، في موكبٍ حاشد جاب شوارع البلدة التي ارتدت ثوب الحزن والاعتزاز معًا.

وسار المشيعون في مسيرة حاشدة ارتفعت خلالها صور الشهداء القادة وشهداء البلدة عاليًا، تتقدّمها عوائل الشهداء وجرحى المقاومة، إلى جانب عناصر كشافة الإمام المهدي الذين واكبوا المسيرة بانضباطٍ وهيبة.

الهتافات التي صدحت في الأرجاء، من "لبيك يا حسين" إلى "هيهات منا الذلة"، لتعكس نبضًا حيًا يجيد روح الصمود المتجذّرة في وجدان الأهالي، فيما أطلّت الوجوه المكلومة بثباتٍ يختصر حكاية التضحية الممتدة من جيلٍ إلى جيل.

وسبق مراسم التشييع احتفال تأبيني أُقيم لشهداء بلدة علي النهري الذين ارتقوا في معركة "العصف المأكول"، وهم: قاسم علي مهدي، علي نصرات شعيب، هادي رشيد زعيتر، مسلم علي ملدان، عباس حسين الجاروش، علي عباس المذبوح، وعلي فوزي أبو زيد. وتخلّل الاحتفال مجلس عزاء حسيني أضفى على المناسبة بُعدًا روحانيًا عميقًا، تلاه كلمة للشيخ محمد نبيل أمهز الذي استحضر معاني الشهادة والصبر، مؤكّدًا على الثبات في وجه التحديات.

الحضور الشعبي الكثيف عكس حالة الالتفاف حول خيار المقاومة، فيما تحوّلت البلدة إلى ساحة وفاء، حيث امتزجت رايات الحزن برايات العزّة، في مشهدٍ يُجسّد استمرار النهج رغم الفقد، ويؤكد أن درب التضحية ما زال حيًا في وجدان أبنائها.

