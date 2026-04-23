الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فضل الله من مجلس النواب: بعد جرائم العدو.. السلطة مدعوّة للخروج من التفاوض المباشر

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
اتحاد الصحافيين العرب: استهداف العدو للصحافيين هدفه إخفاء حقيقة افعاله

2026-04-23 18:39
42

أدان اتحاد الصحافيين العرب الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني باغتيال الصحافية والإعلامية آمال خليل وإصابة المصورة زينب فرج بجروح، أثناء واجبهما المهني في نقل الحقيقة في بلدة الطيري في جنوب لبنان.

ورأى الاتحاد في بيان اليوم الخميس 23 نيسان/أبريل 2026، أن "هذه الجريمة النكراء في حق الصحافيين اللبنانيين هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الصهيوني لاستهدافهم بشكل مباشر، بهدف إخفاء حقيقة أفعاله العدوانية ضد لبنان، فضلًا عن كونها جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية".

وإذ حمّل الاتحاد "الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم"، أكد أن "استهداف الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، ويعدّ من جرائم الحرب المكتملة الأركان، كما يمثل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وهو بمثابة  تحد سافر لاتفاقيات جنيف لحرية الصحافة والإعلام".

وطالب اتحاد الصحافيين العرب "المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية، بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه البشعة، وبضرورة فرض عقوبات رادعة ضده لعدم الافلات من العقاب".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الصحافة جرائم العدو الصهيوني العرب
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة