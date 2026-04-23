أحيا حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت البقاعية ذكرى ارتقاء عدد من شهداء البلدة في معركة "العصف المأكول"، بالتزامن مع أربعينية استشهاد السيد الشهيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه، في مجلس عزاء حسيني أُقيم في حسينية الإمام الحسن عليه السلام، بحضور حشدٍ واسع من الشخصيات الدينية والفعاليات الحزبية والاجتماعية، إلى جانب أهالي البلدة والبلدات المجاورة الذين توافدوا لإحياء المناسبة بروحٍ من الوفاء والخشوع.

استُهلّ المجلس بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها مجلس عزاء حسيني استحضر سِيَر الشهداء وتضحياتهم، حيث ارتفعت نبرات الحزن الممزوج بالعزيمة، في مشهدٍ عكس عمق الارتباط بين الناس وخيار المقاومة. الكلمات التي أُلقيت خلال المناسبة شدّدت على أن دماء الشهداء لم تكن حدثًا عابرًا، بل محطة تأسيسية تُجدّد العهد بالسير على نهجهم، رغم كل التحديات.

كما شكّلت أربعينية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد على الخامنئي (رض) محطةً لاستحضار دوره ومسيرته، والتأكيد على أن خط المواجهة مستمر، وأن هذه المناسبات ليست فقط للذكرى، بل لتثبيت القناعات وترسيخ معاني الصمود والثبات في وجدان المجتمع.

الحضور الكثيف والمشاركة الواسعة حملا رسالة واضحة: أن بلدة النبي شيت، كما سائر قرى البقاع، لا تزال وفيّة لتضحيات أبنائها، تحوّل الحزن إلى قوة، والذكرى إلى دافعٍ للاستمرار.

