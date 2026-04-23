الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي أسعار النفط تواصل ارتفاعها مدفوعة بأزمة هرمز

🎧 إستمع للمقال
حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت أحيوا ذكرى عدد من شهداء معركة "العصف المأكول"

2026-04-23 19:04
أحيا حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت البقاعية ذكرى ارتقاء عدد من شهداء البلدة في معركة "العصف المأكول"، بالتزامن مع أربعينية استشهاد السيد الشهيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه، في مجلس عزاء حسيني أُقيم في حسينية الإمام الحسن عليه السلام، بحضور حشدٍ واسع من الشخصيات الدينية والفعاليات الحزبية والاجتماعية، إلى جانب أهالي البلدة والبلدات المجاورة الذين توافدوا لإحياء المناسبة بروحٍ من الوفاء والخشوع.

استُهلّ المجلس بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها مجلس عزاء حسيني استحضر سِيَر الشهداء وتضحياتهم، حيث ارتفعت نبرات الحزن الممزوج بالعزيمة، في مشهدٍ عكس عمق الارتباط بين الناس وخيار المقاومة. الكلمات التي أُلقيت خلال المناسبة شدّدت على أن دماء الشهداء لم تكن حدثًا عابرًا، بل محطة تأسيسية تُجدّد العهد بالسير على نهجهم، رغم كل التحديات.

كما شكّلت أربعينية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد على الخامنئي (رض) محطةً لاستحضار دوره ومسيرته، والتأكيد على أن خط المواجهة مستمر، وأن هذه المناسبات ليست فقط للذكرى، بل لتثبيت القناعات وترسيخ معاني الصمود والثبات في وجدان المجتمع.

الحضور الكثيف والمشاركة الواسعة حملا رسالة واضحة: أن بلدة النبي شيت، كما سائر قرى البقاع، لا تزال وفيّة لتضحيات أبنائها، تحوّل الحزن إلى قوة، والذكرى إلى دافعٍ للاستمرار.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء البقاع النبي شيت العصف المأكول
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة