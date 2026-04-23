ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 23 نيسان/أبريل 2026، تحت ضغط تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، متجاوزة الـ100 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38% لتصل إلى 103.32 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.42% لتصل إلى 94.28 دولار.

ويأتي هذا الأداء في وقتٍ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار، بانتظار مناقشة المقترح الإيراني ضمن محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم تنجح الخطوة في تهدئة الأسواق، بفعل الحصار البحري الأميركي عل موانئ إيران، واستمرار التوترات على إثر ذلك في مضيق هرمز.

ويذكر أن نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال كانت تمر عبر مضيق هرمز، قبل اندلاع الحرب الصهيوأميركية على إيران أواخر شباط/فبراير الماضي.

الكلمات المفتاحية