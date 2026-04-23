موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران تدين جريمة اغتيال الصحافية آمال خليل: جزء من عملية محو وحشية للسكان

2026-04-23 20:35
أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جريمة العدو الصهيوني المتمثلة باغتيال الصحافية والإعلامية اللبنانية آمال خليل، عبر غارة جوية نفذها الطيران الحربي الصهيوني على مبنى في بلدة الطيري في الجنوب.

ونعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم الخميس 23 نيسان/أبريل 2026، الشهيدة آمال خليل ورأى أنها "كانت صوتًا لمن لا صوت لهم ممن يتعرضون للتنكيل على يد كيان الإبادة".

وقال بقائي: إن "قتل الصحافيين ليس مجرد جريمة حرب فحسب، بل هو جزء من عملية محو وحشية للسكان وضم للأراضي سعيًا وراء طموح استعماري".

وختم بقائي متقدمًا بـ"خالص التعازي لجميع اللبنانيين ولكل من يقدّر الحقيقة والعدالة والإنسانية".
 

