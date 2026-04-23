أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، أن إنتاج المعدات والأسلحة والذخائر وتلبية احتياجات القوات المسلحة لم يتوقف أبدًا، كاشفًا عن أن وزارة الدفاع تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا لأي ظرف طارئ.

ورد العميد طلائي في تصريح له اليوم الخميس 23 نيسان/أبريل 2026 على مزاعم وأكاذيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلًا: "لقد أدرك العالم اليوم زيف مواقف ترامب وعدم استقرارها... حتى اللحظة التي سبقت وقف إطلاق النار، كانت سماء الكيان الصهيوني تعج بصواريخ الحرس الثوري الإيراني وطائرات الجيش المُسيّرة. كما أظهر التفوق الهجومي للقوات المسلحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان أن أكاذيب ترامب قد تنكشف للجميع، وأن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لجميع الظروف".

وأضاف العميد طلائي: "لم يتوقف إنتاج المعدات والأسلحة والذخائر وتلبية احتياجات القوات المسلحة قط، ولن يتوقف. تتواصل الاستعدادات لمختلف الظروف، سواء كانت وقف إطلاق النار أو الحرب أو العمليات والتأهب والاستخبارات، تحسبًا لأي تهديد جديد، من خلال أنماط وأساليب متنوعة لتوفير المعدات والأسلحة".



