دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 23/04/2026، 6 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 06:00 ردًا على الاعتداء على المدنيّين في بلدة الطيري، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 10:00 ردًا على الاعتداء على المدنيّين في بلدة الطيري، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة.

3- الساعة 10:30 ردًا على استباحة العدو الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة محلّقة استطلاعيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مجدل زون.

4- الساعة 18:30 ردًا على استهداف أطراف بلدة كونين بقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّع جنود وآليّات لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة جميل بزّي في مدينة بنت جبيل بقذائف المدفعيّة.

5- الساعة 19:00 ردًا على هدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة جرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ أثناء قيامها بهدم البيوت في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

6- الساعة 23:15 ردًا على استهداف بلدة ياطر جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة شتولا بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

