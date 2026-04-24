اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "ترويج الولايات المتحدة للعنف والتحريض على الاغتيال يمثل سقوطًا أخلاقيًا"، في أعقاب تصريحات لمسؤولين أميركيين.

وقال بقائي، في منشور عبر منصة إكس، إن "الرئيس الأميركي نشر كلامًا لشخص دعا إلى اغتيال من اعتبرهم معارضي الاتفاق"، معتبرًا أن "هذا السلوك يعكس تحولًا خطيرًا في الخطاب السياسي الأميركي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة التي كانت تقدم نفسها كحاملة لقيم الديمقراطية والحرية، تحولت علنًا إلى مروّج للإرهاب والعنف والإبادة الجماعية"، سائلًا عمّا إذا كان يمكن توصيف هذا الواقع بغير "السقوط الأخلاقي التام".

