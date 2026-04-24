كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب
عربي ودولي

الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب

2026-04-24 09:47
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "ترويج الولايات المتحدة للعنف والتحريض على الاغتيال يمثل سقوطًا أخلاقيًا"، في أعقاب تصريحات لمسؤولين أميركيين.

وقال بقائي، في منشور عبر منصة إكس، إن "الرئيس الأميركي نشر كلامًا لشخص دعا إلى اغتيال من اعتبرهم معارضي الاتفاق"، معتبرًا أن "هذا السلوك يعكس تحولًا خطيرًا في الخطاب السياسي الأميركي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة التي كانت تقدم نفسها كحاملة لقيم الديمقراطية والحرية، تحولت علنًا إلى مروّج للإرهاب والعنف والإبادة الجماعية"، سائلًا عمّا إذا كان يمكن توصيف هذا الواقع بغير "السقوط الأخلاقي التام".

الولايات المتحدة الأميركية الإرهاب الخارجية الايرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب
الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب
الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب
الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب
