في اليوم الـ١٩٧ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي خرقه في قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية باستشهاد ٩ فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية"؛ خارج انتشار الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

وصباح اليوم الجمعة (24 نيسان 2026) ، فتح جيش الاحتلال النار باتجاه مراكز النزوح، في بلدة لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة الطفلة ماسة العوضية بطلق ناري بالرأس؛ نقلت على إثرها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

كما قصف المدفعية "الإسرائيلية" شرقي مدينتي غزة خان يونس من دون وقوع إصابات. ووأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في سياق منفصل، أغلق الجيش "الإسرائيلي" مجددًا معبر رفح على الحدود مع مصر؛ بداعي الإجازة الأسبوعية بعد يوم واحد من عمل المعبر؛ حيث تمكّن نحو ١٣٣ مريضًا ومرافقًا من السفر للعلاج في الخارج، وعاد عشرات الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٩٥ إضافة إلى ٢٢٣٥ مصابًا، وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٥٦٨ والمصابين ١٧٢٣٣ .

