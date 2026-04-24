الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي القوات الجوفضائية والبحرية في الحرس الثوري: الأيادي على الزناد

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"رويترز": "البنتاغون" يبحث خيارات لمعاقبة أعضاء في"الناتو" بسبب الحرب على إيران

2026-04-24 11:46
نقلت  وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أنّ: "البنتاغون يبحث خيارات لمعاقبة أعضاء من حلف الأطلسي، يعتقد أنّهم لم يدعموا "العمليات" (العدوان) الأميركية ضد إيران"، وذلك بحسب رسالة بريد إلكتروني داخلية. 

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنّ الخيارات: "تشمل تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند". 

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية دول "صعبة المراس" من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

يذكر، في هذا السياق، أنّ إسبانيا كانت قد واجهت بالفعل مشكلة مع إدارة ترامب بسبب معارضتها زيادة "الناتو" الإنفاق الدفاعي بنسبة 5%، خلال قمة الحلف في لاهاي العام الماضي. كما شهدت العلاقات الأميركية- البريطانية توترًا بعد انتقاد ترامب رئيس الحكومة كير ستارمر، فبرأيه أن المساعدة العسكرية البريطانية في العمليات ضد إيران "جاءت متأخرة". 

قائمة "المشاغبين والمطيعين" 

هذا؛ وكان البيت الأبيض قد وجّه، في وقتٍ سابق، وضع ما يشبه قائمة "المشاغبين والمطيعين" من دول حلف "الناتو"، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".  وأوضحت الصحيفة أنّ خطوة البيت الأبيض: "تأتي في ما تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وسائل لمعاقبة الحلفاء الذين رفضوا دعم الحرب على إيران".


وقالت الصحيفة إنّ خطوة البيت الأبيض: "تمثل أحدث مؤشر على أنّ ترامب ينوي تنفيذ تهديداته ضد الحلفاء الذين لا يلتزمون بالعمل وفقًا لرغباته".

ووفقًا لاثنين من المسؤولين الأوروبيين المطّلعين على الخطة، قد "يمنح هذا المفهوم الولايات المتحدة خيارات لسحب نشر القوات، أو عدم إجراء مناورات مشتركة، أو إبرام صفقات عسكرية مع الحلفاء الذين يُنظر إليهم على أنهم "مناسبون"، وسحبها من أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم "غير مناسبين".

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب البنتاغون
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب
الخارجية الإيرانية: ترويج واشنطن للاغتيال سقوط أخلاقي ومظهر للإرهاب
عربي ودولي منذ ساعتين
غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في جريمة اغتيال الصحافية آمال خليل
غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في جريمة اغتيال الصحافية آمال خليل
عربي ودولي منذ ساعتين
خلافًا لمزاعم ترامب.. إيران تتوحّد خلف استراتيجية موحّدة
خلافًا لمزاعم ترامب.. إيران تتوحّد خلف استراتيجية موحّدة
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
"رويترز": "البنتاغون" يبحث خيارات لمعاقبة أعضاء في"الناتو" بسبب الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 19 دقيقة
خلافًا لمزاعم ترامب.. إيران تتوحّد خلف استراتيجية موحّدة
خلافًا لمزاعم ترامب.. إيران تتوحّد خلف استراتيجية موحّدة
عربي ودولي منذ ساعتين
ترامب في دوّامة وقف النار: «الحرب الباردة» ليست خياراً جيداً
ترامب في دوّامة وقف النار: «الحرب الباردة» ليست خياراً جيداً
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
وزارة الدفاع الإيرانية: إنتاج المعدات والأسلحة والذخائر لم يتوقف أبدًا
وزارة الدفاع الإيرانية: إنتاج المعدات والأسلحة والذخائر لم يتوقف أبدًا
إيران منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة