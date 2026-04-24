أكدت قيادة القوات الجوفضائية والقوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي في بيان مشترك وحدة بنك الأهداف والاستعداد التام لمواجهة الأعداء، وقالت إن "سندنا الوحيد في ذلك هو وحدة الشارع وتماسك المسؤولين واتحاد الشعب والحكومة، والتبعية الكاملة لقائد الثورة".

وجاء في نص البيان المشترك لقيادة القوات الجوفضائية والقوات البحرية في الحرس الثوري الاسلامي: "بنك الأهداف محدد، والأيادي على الزناد، وسندنا هو وحدة الشارع وتماسك المسؤولين. كلنا إيرانيون وثوريون، وباتحاد الشعب والحكومة الفولاذي، وبالتبعية الكاملة لقائد الثورة، سنحطم المعتدي المجرم".

وأضاف البيان: "إله واحد، وقائد واحد، وأمة واحدة، وطريق واحد، وهو نصر إيران الأعز من الروح".

