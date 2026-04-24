تصدرت السعودية قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم، للعام 2025، بينما حلّت قطر في المركز الثامن، والإمارات في المركز التاسع، وفق بيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأشارت البيانات، التي نشرتها شبكة "سي إن إن"، إلى أن سوق السلاح العالمي يشهد تركّزًا واضحًا في كلٍّ من جانب المورّدين والمستوردين، حيث تهيمن دول محددة على الحصص الأكبر من إيرادات ومبيعات الأسلحة.

وأوضح المعهد أن السعودية تصدّرت قائمة أكبر مستوردي الأسلحة عالميًا لعام 2025، بحصة تبلغ نحو 9.1% من إجمالي مبيعات الأسلحة.

وحلّت في المرتبة الثانية الهند بنسبة 8.6%، ثم أوكرانيا 6.8%، ثم بولندا 6.5%، ثم اليابان وألمانيا وإندونيسيا في المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي.

وجاءت قطر في المركز الثامن في قائمة أكبر مستوردي السلاح في العام 2025 بنسبة 3.1%، بينما جاءت الإمارات في المركز التاسع بنسبة 2.6%، وحلّت مصر في المركز الـ15، بنسبة 2.1%.

وتعتمد هذه الدول المستوردة للسلاح على عدد محدود من المورّدين الرئيسيين، في مقدمتهم الولايات المتحدة التي تُعد الشريك الأبرز لغالبية المستوردين، حيث تستحوذ على نسب مرتفعة من وارداتهم الدفاعية.

كما تبرز دول أخرى كمورّدين رئيسيين، من بينها روسيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا، وفق شبكة "سي إن إن"، بينما تعتمد السعودية على الولايات المتحدة بشكل شبه كامل، كمورد رئيسي.

