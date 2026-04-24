استهدفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" المناطق الشرقية لمدينة غزّة، بالتزامن مع إطلاق زوارقه الحربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

الدفاع المدني: آلاف الجثامين تحت الأنقاض في غزة

في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أنّ أكثر من 1000 منزل في القطاع ما تزال تحتوي على جثامين شهداء تحت أنقاضها، مشيرًا إلى أن عددهم يُقدّر بنحو 8 آلاف شهيد.

وأشار بصل إلى أنّ طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العديد من المناطق المستهدفة، في ظل الدمار الواسع ونقص الإمكانات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

هذا؛ ويُشار إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 72,568 شهيدًا و172,338 جريحًا.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاته لوقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منفدّا عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

1190 انتهاكًا للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال الأسبوع الماضي

بالموازاة، تواصلت انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجّل 1190 انتهاكًا بحسب مركز معلومات فلسطين "معطى"، خلال الأسبوع الماضي، ارتقى على إثرها ستة شهداء وأصيب العشرات.

واعتقلت قوات الاحتلال 103 فلسطينيين، واقتحمت المدن والبلدات الفلسطينية 175 مرة، ودمرت 26 ممتلكة، وضيقت على الحواجز 217 مرة، وأغلقت الطرق والمدن 28 مرةً، وهدمت 5 منازل.

كما رصد "معطى" 15 نشاطًا استيطانيًا، خلال الأسبوع الماضي، وهاجمت ميليشيات المستوطنين المدن والقرى الفلسطينية 15 مرةً، وعطل الاحتلال التعليم 4 مرات.

كما داهمت قوات الاحتلال المنازل الفلسطينية 203 مرةً، واستولت على منزلين وصادرت ممتلكات المواطنين 169 مرةً، واعتدت على الطواقم الطبية في أربع حالاتٍ.

هذا؛ وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المقاومة، بأدواتها كلها، والرد بالوسائل المتاحة كلها على اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

