الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

🎧 إستمع للمقال
فياض: كل إعتداء "إسرائيلي" ضد أيّ هدف لبناني يعطي الحق للمقاومة بالردّ

2026-04-24 13:58
82

تعليقًا على الإعلان عن تمديد وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي ثلاثة أسابيع إضافية، أصدر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بيانًا قال فيه "من الضروري التنبيه إلى أن وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية إغتيالًا وقصفًا وإطلاقًا للنيران، وإستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة، بذريعة الأخطار المحتملة".

وأكد أن "ذلك يعني دون لبس، إصرارًا إسرائيليًا_ أميركيًا على السعي لتعويم معادلة ما قبل الثاني من آذار، وفق صيغة أكثر سوءًا وتسويقها كمجرد غطاء لتبرير المفاوضات المباشرة وتسريع وتيرتها بين العدو "الإسرائيلي" والسلطة اللبنانية. كما أنه من الناحية العملية يدفع باتجاه الإلتزام بوقف  إطلاق النار من الطرف اللبناني، في حين أنه لا يرتب أية إلتزامات، ولو في الحدود الدنيا، على الطرف "الإسرائيلي". وهو ما لا يمكن للمقاومة أن توافق عليه، بل تؤكد رفضها له ومواجهته".

وشدّد على أن "كل إعتداء "إسرائيلي" ضد أي هدف لبناني، مهما تكن طبيعته، يعطي الحق للمقاومة بالرد المتناسب وفقًا للسياق الميداني"، مشيرًا الى أن "كل وقف لإطلاق النار، لا يشكل مقدمة متصلة بالإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، يؤكد حق اللبنانيين الثابت والنهائي في مقاومة الإحتلال لطرده من أرضنا بهدف إستعادة السيادة اللبنانية الكاملة".

الكلمات المفتاحية
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة