يواصل العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مُستهدفًا منزلاً في تولين - قضاء مرجعيون، أعقبها بقصف مدفعي للبلدة فجر اليوم.

وقد نفّذ جيش العدو صباحًا، عمليتي نسف للمنازل في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين وتفجيرين في بلدة الخيام.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة خربة سلم.

وبالتزامن يواصل العدو الصهيوني تحليقه من خلال طيرانه المسيّر في أجواء العاصمة بيروت، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية، بشكل متواصل ومكثف وعلى علو منخفض جدًا.

وفي السياق نفسه، قام العدو الصهيوني بتفجير منازل في مدينة بنت جبيل لجهة بلدة دبل ، تزامنًا مع قصف مدفعي يستهدف بلدة القنطرة - قضاء مرجعيون.

