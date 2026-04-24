كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

رعد: الإصرار على خطيئة المفاوضات المباشرة قد يوقع البلاد في أسوأ من 17 أيار
2026-04-24 15:28
قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد إن "كلُّ هدنةٍ مفترضة، تمنح العدو المحتل في لبنان، استثناءً خاصاً لإطلاقه النار أو القيام بأي تحرك أو إجراء ميداني في مناطق المواجهة وضمن الأراضي اللبنانية سواء كان ذلك لتثبيت موقع أو زرع لغم أو تنفيذ إغتيالٍ أو تفجير منزلٍ أو منشأة أو تجريف أرضٍ أو ما شابه ذلك، فهي ليست هدنة على الإطلاق، وإنما هي خداع ماكر واستغباء للآخرين ينطوي على تغطية العدوانية الإسرائيلية وغضّ الطرف عن مواصلة العدو خروقاته وانتهاكاته".

وأضاف في تصريح له إن "على السلطة أن تخجل من شعبها وتنسحب مما سميَّ مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني، وأخشى ما نخشاه من الإصرار على هذه الخطيئة أن تقع البلاد في أسوأ مما أوقِعت به في 17 أيار المشؤوم مطلع الثمانينات".

وشدّد على أن "أيّ تواصل رسمي أو لقاء يجمع بين طرف لبناني و"إسرائيلي" في حال الحرب القائمة بين لبنان وكيان الإحتلال الصهيوني لن يحظى بتوافق وطني لبناني على الإطلاق وسيشكّل مخالفة دستورية موصوفة لن تغفرها ذريعةٌ ولا مصلحةٌ مُدَّعاة".

تشييع حاشد للشهيد المجاهد أحمد عبد الكريم في يحمر – البقاع الغربي
مشاهد من عملية استهداف مستوطنة "نهاريا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة
الشيخ الخطيب: ثابتتان في موقفنا استحالة استمرار الاحتلال ومنع الفتنة الداخلية
بالصور| حزب الله يشيّع عددًا من الشهداء في "روضة الزهراء" في الكفاءات
مقالات مرتبطة
تشييع حاشد للشهيد المجاهد أحمد عبد الكريم في يحمر – البقاع الغربي
تشييع حاشد للشهيد المجاهد أحمد عبد الكريم في يحمر – البقاع الغربي
لبنان منذ 21 دقيقة
المحامي حسين حجازي لـ
المحامي حسين حجازي لـ"العهد": التطبيع والتفاوض ممنوعان إلّا تحت سقف القانون
خاص العهد منذ 27 دقيقة
الناشطة الحقوقية شاهيناز غياض لـ
الناشطة الحقوقية شاهيناز غياض لـ"العهد": لا تطبيع سياسي أو اقتصادي
خاص العهد منذ 32 دقيقة
المحامي سماح مهدي لـ
المحامي سماح مهدي لـ"العهد: جبهة قانونية مفتوحة ضدّ أشكال التطبيع
خاص العهد منذ ساعة
