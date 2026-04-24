شيّع حزب الله وأهالي بلدة يحمر والقرى المجاورة في البقاع الغربي، الشهيد المجاهد أحمد عبد الكريم، في موكب مهيب عكس حجم الالتفاف الشعبي حول نهج المقاومة والوفاء لتضحيات الشهداء.

وانطلقت مسيرة التشييع من ساحة البلدة، بعد أن أمّ الشيخ علي عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر، وسط أجواء من الحزن العميق الممزوج بالفخر والاعتزاز، حيث نُثرت الورود والأرز على نعش الشهيد، وارتفعت الهتافات المؤيدة للمقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، بمشاركة لفيف من العلماء، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية وحزبية واجتماعية، وحشود من أبناء المنطقة الذين توافدوا لتوديع الشهيد وتأكيد السير على دربه.

وأكد المشاركون في كلمات ومواقف خلال التشييع أن دماء الشهداء ستبقى منارةً تهدي الأجيال وتحفظ الأرض والكرامة، مشددين على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة التحديات.

واختُتمت المراسم بوصول الموكب إلى روضة الشهداء، حيث وُوري الشهيد في الثرى، وسط أجواء من التأثر والهتافات التي عبّرت عن الوفاء لدماء الشهداء والاستمرار على نهجهم.

ويأتي هذا التشييع في سياق مسيرة متواصلة من التضحيات في البقاع الغربي، حيث يجدد الأهالي عهد الوفاء للشهداء، مؤكدين أن دماءهم ستبقى عنوانًا للعزة والصمود، ودافعًا لمواصلة الطريق.



