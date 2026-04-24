الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع حاشد للشهيد المجاهد أحمد عبد الكريم في يحمر – البقاع الغربي

2026-04-24 16:59
52

شيّع حزب الله وأهالي بلدة يحمر والقرى المجاورة في البقاع الغربي، الشهيد المجاهد أحمد عبد الكريم، في موكب مهيب عكس حجم الالتفاف الشعبي حول نهج المقاومة والوفاء لتضحيات الشهداء.

وانطلقت مسيرة التشييع من ساحة البلدة، بعد أن أمّ الشيخ علي عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر، وسط أجواء من الحزن العميق الممزوج بالفخر والاعتزاز، حيث نُثرت الورود والأرز على نعش الشهيد، وارتفعت الهتافات المؤيدة للمقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، بمشاركة لفيف من العلماء، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية وحزبية واجتماعية، وحشود من أبناء المنطقة الذين توافدوا لتوديع الشهيد وتأكيد السير على دربه.
وأكد المشاركون في كلمات ومواقف خلال التشييع أن دماء الشهداء ستبقى منارةً تهدي الأجيال وتحفظ الأرض والكرامة، مشددين على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة التحديات.

واختُتمت المراسم بوصول الموكب إلى روضة الشهداء، حيث وُوري الشهيد في الثرى، وسط أجواء من التأثر والهتافات التي عبّرت عن الوفاء لدماء الشهداء والاستمرار على نهجهم.

ويأتي هذا التشييع في سياق مسيرة متواصلة من التضحيات في البقاع الغربي، حيث يجدد الأهالي عهد الوفاء للشهداء، مؤكدين أن دماءهم ستبقى عنوانًا للعزة والصمود، ودافعًا لمواصلة الطريق.
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ 23 دقيقة
لبنان منذ ساعة
لبنان منذ ساعة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
لبنان منذ 23 دقيقة
خاص العهد منذ 28 دقيقة
خاص العهد منذ 33 دقيقة
عين على العدو منذ 51 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة